Политика Создан новый международный военно-морской штаб на Балтийском море

2024-10-22 15:37

Германия открыла новый многонациональный военно-морской штаб на Балтийском море, способный управлять операциями НАТО. Об этом, цитируя слова министра обороны страны Бориса Писториуса, сообщило агентство Reuters.

По его словам, послание партнерам и тем, кто "угрожают миру", простое: "Германия твердо придерживается своих обязательств".

"Штаб-квартира будет играть решающую роль в подготовке отчетов о военной обстановке и реагировании на региональные вызовы, включая защиту интересов стран-членов НАТО от агрессивных действий, особенно учитывая близость россии", - подчеркнул немецкий чиновник.

Германия, обладающая крупнейшим военно-морским флотом в регионе, уже давно обеспокоена присутствием Москвы в Балтийском море.

Новый штаб, насчитывающий около 120 немецких и до 60 международных сотрудников в мирное время, возглавит немецкий адмирал с польским заместителем и шведским начальником штаба.

11 стран разместили там свой персонал: Дания, Эстония, Великобритания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия, Франция и Швеция.