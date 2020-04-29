Украина фото В Киеве проходят массовые протесты бизнеса - требуют закончить карантин 1 мая

2020-04-29 11:14 147
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Сегодня в правительственном квартале Киева проходят массовые акции протеста. У здания Кабмина собрались  предприниматели с требованием закончить карантин 1 мая.

Люди приехали на автомобилях, заблокировав проезд через улицу Грушевского. Приехали эвакуаторы, из-за этого между протестующими и полицией произошла словесная перепалка, которая затем переросла в потасовку.

"Протестующие заявляют, что карантин должен быть для всех. Эпицентр работает, Рошен, Макдоналдс работают, не работает только малый бизнес, если карантин - то для всех" - заявляют участник акции.

Затем протестующие начали освобождать одну полосу движения, чтобы их автомобили не эвакуировали. После чего ситуация стабилизировалась.

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"В итоге улицу Грушевского практически расчистили и должны восстановить движение автомобилей. Автомобили не эвакуировали, протестующие их забрали сами", - говорится в сообщении.

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Украина

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