Мир Ученые определили список продуктов, значительно ускоряющих старение

2020-05-20 14:45 213
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Как соообщает La Vanguardia, ученые из Университета Наварры после длительного исследования пришли к выводу, что пища с высокой степенью обработки способствует ускоренному старению клеток. 

К ультраобработанным продуктам специалисты отнесли: хлебобулочные изделия, газированные напитки, десерты, кукурузные хлопья с сахаром, полуфабрикаты и восстановленные мясные продукты. Все они содержат в большом количестве консерванты, красители, сахар, жир, соль. В этих продуктах питания минимальное количество клетчатки и витаминов.

У тех добровольцев, которые ели больше трех порций высокообработанных продуктов в день, теломеры укорачивались в два раза быстрее.

Специалисты установили, что употребление такой неполезной пищи уменьшает концевые участки хромосом - теломеры. С возрастом они укорачиваются, а употребление человеком ультраобработанных продуктов ускоряет этот процесс.

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