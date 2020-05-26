КАРТА Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - самые опасные области
2020-05-26 12:41 135
По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19. Согласно обновленным данным Минздрава, за последние сутки было выявлено 339 новых случаев, в то время, как накануне сообщалось о 259 новых случаях.
Ситуация с коронавирусом по областям:
- Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)
- Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)
- Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)*
- Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)
- Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)
- г. Киев - 2710 (393 выздоровели)
- Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)
- Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)*
- Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)
- Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)
- Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)
- Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)
- Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)
- Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)
- Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели)
*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей.
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