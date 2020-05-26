Коронавирус КАРТА Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - самые опасные области

2020-05-26 12:41 135

По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19. Согласно обновленным данным Минздрава, за последние сутки было выявлено 339 новых случаев, в то время, как накануне сообщалось о 259 новых случаях.

Ситуация с коронавирусом по областям:

Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)

Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)

Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели) *

Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)

Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)

г. Киев - 2710 (393 выздоровели)

Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)

Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)

Луганская обл. - 44 (34 выздоровели) *

Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)

Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)

Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)

Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)

Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели )

Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)

Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)

Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)

Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели)



*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире