Коронавирус КАРТА Число зараженных COVID-19 в Украине снова растет - самые опасные области

2020-05-26 12:41 135
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По состоянию на сегодня в Украине зафиксировано 21584 случая коронавирусной болезни COVID-19. Согласно обновленным данным Минздрава, за последние сутки было выявлено 339 новых случаев, в то время, как накануне сообщалось о 259 новых случаях.

Ситуация с коронавирусом по областям:

  • Винницкая обл. - 910 (482 выздоровели)
  • Волынская обл. - 805 (194 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 895 (199 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 155 (73 выздоровели)*
  • Житомирская обл. - 647 (312 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1092 (311 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 416 (229 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1306 (673 выздоровели)
  • г. Киев - 2710 (393 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1458 (309 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 482 (366 выздоровели)
  • Луганская обл. - 44 (34 выздоровели)*
  • Львовская обл. - 1405 (295 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 281 (131 выздоровели)
  • Одесская обл. - 842 (138 выздоровели)
  • Полтавская обл. - 267 (240 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1475 (649 выздоровели)
  • Сумская обл. - 166 (123 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1124 (799 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 930 (210 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (149 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 370 (117 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 392 (286 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3101 (816 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 134 (47 выздоровели)


*Точные данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей.

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