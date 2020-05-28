Коронавирус КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось

2020-05-28 12:43 96

После открытия общественного транспорта в Украине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев COVID-19. Общее число заражений выросло до 22 382. Как сообщает Минздрав, по состоянию на сегодня 8439 пациентов выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)

Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)

Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)

Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)

Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)

Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)

Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)

г. Киев - 2793 (506 выздоровели)

Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)

Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)

Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)

Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)

Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)

Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)

Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)

Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)

Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)

Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)

Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)

Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)

Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)

Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)

Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)

Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).



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