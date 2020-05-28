Коронавирус КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось

2020-05-28 12:43 96
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После открытия общественного транспорта в  Украине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев COVID-19. Общее число заражений выросло до 22 382. Как сообщает Минздрав, по состоянию на сегодня 8439 пациентов выздоровели. 

Ситуация с коронавирусом в областях Украины:

  • Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)
  • Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)
  • Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)
  • Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)
  • Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)
  • Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)
  • Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)
  • Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)
  • г. Киев - 2793 (506 выздоровели)
  • Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)
  • Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)
  • Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
  • Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)
  • Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)
  • Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)
  • Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)
  • Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)
  • Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)
  • Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)
  • Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)
  • Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
  • Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)
  • Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)
  • Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)
  • Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).

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