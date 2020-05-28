КАРТА После запуска общественного транспорта число зараженных за сутки почти удвоилось
2020-05-28 12:43 96
После открытия общественного транспорта в Украине зафиксирован резкий скачок заражения коронавирусом. За минувшие сутки зафиксировали 477 новых случаев COVID-19. Общее число заражений выросло до 22 382. Как сообщает Минздрав, по состоянию на сегодня 8439 пациентов выздоровели.
Ситуация с коронавирусом в областях Украины:
- Винницкая обл. - 947 (534 выздоровели)
- Волынская обл. - 851 (224 выздоровели)
- Днепропетровская обл. - 920 (244 выздоровели)
- Донецкая обл. - 158 (80 выздоровели)
- Житомирская обл. - 673 (389 выздоровели)
- Закарпатская обл. - 1124 (374 выздоровели)
- Запорожская обл. - 425 (238 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. - 1339 (756 выздоровели)
- г. Киев - 2793 (506 выздоровели)
- Киевская обл. - 1517 (358 выздоровели)
- Кировоградская обл. - 495 (384 выздоровели)
- Луганская обл. - 45 (36 выздоровели)
- Львовская обл. - 1513 (335 выздоровели)
- Николаевская обл. - 282 (139 выздоровели)
- Одесская обл. - 861 (161 выздоровел)
- Полтавская обл. - 268 (243 выздоровели)
- Ровенская обл. - 1588 (725 выздоровели)
- Сумская обл. - 166 (138 выздоровели)
- Тернопольская обл. - 1131 (824 выздоровели)
- Харьковская обл. - 981 (224 выздоровели)
- Херсонская обл. - 177 (155 выздоровели)
- Хмельницкая обл. - 386 (157 выздоровели)
- Черкасская обл. - 401 (294 выздоровели)
- Черновицкая обл. - 3201 (867 выздоровели)
- Черниговская обл. - 140 (54 выздоровели).
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