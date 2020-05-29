В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине ливни с грозами. Но холодно не будет, с каждым днем температура воздуха будет заметно подниматься. Последний уикенд весны станет достаточно теплым, но дождливым.
Сегодня большинство областей накроют дожди, на востоке сегодня потеплеет до +26 градусов.
Как указхано в свежем прогнозе гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем термометры покажут +16...+19 , ночью похолодает до +10. На востоке будет немного теплее – от +23 до +26.
На юге температура поднимется до +19 градусов днем, ночью будет не выше +13. В западных областях дневная температура будет колебаться на уровне +14...+19 градусов, ночная – +9...+11.
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