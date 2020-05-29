Украина КАРТА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление

2020-05-29 11:45 177
Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись на наш телеграмм-канал, узнай больше

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Украине ливни с грозами. Но холодно не будет, с каждым днем температура воздуха будет заметно подниматься. Последний уикенд весны станет достаточно теплым, но дождливым.

Сегодня большинство областей накроют дожди, на востоке сегодня потеплеет до +26 градусов.

Как указхано в свежем прогнозе гидрометцентра, в центральных и северных регионах днем термометры покажут +16...+19 , ночью похолодает до +10. На востоке будет немного теплее – от +23 до +26.

На юге температура поднимется до +19 градусов днем, ночью будет не выше +13. В западных областях дневная температура будет колебаться на уровне +14...+19 градусов, ночная – +9...+11.

Прогноз на пятницу, 29 мая

Прогноз на субботу, 30 мая

Прогноз на воскресенье, 31 мая

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

КАРТА Прогноз погоды на выходные: в Украину возвращаются дожди с грозами

2020-05-22 12:43 2745

КАРТА Погода на неделю: в Украину идет потепление, но будет сильно дождить

2020-04-20 14:14 6006

КАРТА Прогноз погоды на выходные: украинцев ждет аномально теплый для января уикенд

2020-01-24 20:29 4020

КАРТА Прогноз погоды на выходные: мокрый снегопад и плюсовая температура

2020-01-10 18:35 2298

Еще новости в разделе "Украина"

Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета

2020-05-29 13:16 81

КАРТА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление

2020-05-29 11:45 177

фото Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом

2020-05-29 11:12 189

У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос

2020-05-29 10:43 183
Все статьи раздела "Украина"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Украина

Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета 2020-05-29 13:16 81
КАРТА ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление 2020-05-29 11:45 177
фото Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом 2020-05-29 11:12 189
У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос 2020-05-29 10:43 183

Лента

13:42 Меган Маркл и принц Гарри обратились в полицию из-за использования дронов
13:16 Кличко рассказал, как работает метро Киева после снятия карантинного запрета
12:44 Печерский суд наложил арест на коллекцию картин Порошенко
12:10 Что происходит с долларом и евро - НБУ опустил курсы основных валют
КАРТА 11:45 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ВЫХОДНЫЕ: грозовые дожди и потепление
фото 11:12 Вооруженный конфликт перевозчиков Броварах - Аваков раскрыл детали ЧП под Киевом
10:43 У Порошенко заявили, что "видосик" ГБР - не повод явиться на допрос
10:11 1 июня Укрзализныця запустит первые поезда и электрички - какие направления открыты
09:40 Facebook, Twitter и Google отреагировали на указ Трампа о соцсетях
09:12 В Киеве будут перекрывать станции метро в час пик - просят не паниковать