Детали 7 мифов о лазерной эпиляции верить или знать правду

2020-06-03 15:51 276

Интересно, что создатели мифов о лазерной эпиляции, сами не очень-то разбираются в этом вопросе. Новые технологии всегда имеют противников, людей с консервативным мышлением, отрицающих инновационные методики. Прогресс стремительно набирает обороты, и то, о чем еще недавно мы читали в фантастических рассказах, сегодня – наша обыденная жизнь.

Лазерная эпиляция – современный метод удаления волос для современных людей. Темп нынешней жизни не позволяет тратить много времени попусту. Лазерная эпиляция позволит Вам решить проблему нежелательных волос быстро, безопасно, безболезненно и надолго. А что касается мифов об этой процедуре – не верьте, узнайте всю правду из нашей статьи.

Миф 1. Лазерная эпиляция – это больно

Один из главных мифов о лазерной эпиляции – это миф о том, что процедура очень болезненная. На самом деле, современные лазерные аппараты для удаления нежелательных волос оснащены системой охлаждения, благодаря которой дискомфортные ощущения сводятся к минимуму. Однако, если у клиентки или клиента (чаще всего, кстати, это касается именно мужчин) очень низкий болевой порог, рекомендуется применение местного анестетика.

Чтобы понять нужно ли Вам обезболивание, попросите врача сделать несколько пробных импульсов. Большинство клиентов ощущают лишь легкое покалывание и не нуждаются в использовании анестетиков. Но, безусловно, во время косметологической процедуры хочется чувствовать себя максимально комфортно, поэтому, если Вам больно или неприятно, скажите об этом специалисту, который проводит процедуру. Он нанесет анестезию, чтобы сеанс прошел для Вас без негативных ощущений. Обычно на всех частях тела применяют спрей. Исключение составляют область бикини и лицо, поскольку спрей не должен попадать на слизистые оболочки. Все обезболивающие препараты содержат в основе лидокаин, а также вспомогательные растительные вещества, которые обеспечивают полное отсутствие ощущений во время проведения сеанса.

Реабилитационный период после процедуры отсутствует. Сразу можно возвращаться к своим привычным делам и ритму жизни.

Миф 2. Лазерная эпиляция вредна для здоровья

Стоит понять суть работы лазера, чтобы убедиться в безопасности его применения. Метод лазерной эпиляции базируется на принципе селективного фототермолиза, то есть избирательного, прицельного воздействия исключительно на волосяной фолликул. Лазерный луч поглощается пигментом меланином, который находится в волосе, после чего энергия лазера преобразуется из световой в тепловую. Это тепло нагревает волосяную луковицу, от чего она разрушается раз и навсегда. Окружающие ткани, внутренние органы, кожные покровы, а также кровеносная и лимфатическая системы остаются не затронутыми. Поэтому можно смело утверждать, что опасности для организма лазер не представляет.

Многие ошибочно считают лазерное воздействие облучением, но это не так. Лазер генерирует красное излучение, которое в отличие от ультрафиолета, гамма-лучей или рентгеновских лучей, не вызывает онкологических заболеваний.

Лазеры используются не только в косметологии, но и в медицине для проведения уникальных операций. Это подтверждает безопасность применения современных лазерных аппаратов, без которых уже трудно представить современную жизнь.

Миф 3. Лазерная эпиляция вызывает ожоги, пигментные пятна, рубцы

Процедура пройдет без побочных эффектов, если клиент будет строго придерживаться правил подготовки к лазерной эпиляции. Также важным этапом считается уход за кожей в первые дни после проведения сеанса. Если все соблюдено, то появление ожогов, пигментных пятен или рубцов исключено. Убедитесь, что у Вас нет противопоказаний, и не утаивайте от врача свои хронические заболевания или прием каких-либо лекарственных препаратов. Это тоже может вызвать нежелательные последствия.

Еще один существенный фактор – уровень квалификации специалиста. Исход процедуры во многом зависит от мастера, который будет проводить лазерное удаление волос. Обращайтесь только в проверенные, «именитые» центры лазерной эпиляции, где специализируются на этой услуге, и где работают профессионалы. Неправильно выставленные параметры аппарата, действительно, приводят к побочным эффектам. Выбирайте опытного и грамотного врача.

Миф 4. После лазерной эпиляции появляются вросшие волосы

Пожалуй, это единственная процедура по удаления нежелательных волос, которая исключает появление вросших волос. А если они уже есть у клиента, то лазер удаляет их во время первого же сеанса, исключая их повторное появление. Использование домашних эпиляторов или применение механических способов удаления волос зачастую приводит к смещению фолликулов, чем и вызвано врастание. Лазерная эпиляция – это щадящий, атравматичный, направленный точно в цель, метод. Он обеспечивает не только высокую эффективность, но и безопасность, и отсутствие побочных явлений.

Миф 5. Процедура противопоказана нерожавшим

Официально делать лазерную эпиляцию можно с 18 лет, независимо от того рожала девушка или нет. Лазер не влияет на работу органов женской половой системы, на детородную функцию и гормональный фон. Если нет таких серьезных противопоказаний к процедуре, как онкологические заболевания, сахарный диабет, иммунные и дерматологические заболевания, не сомневайтесь – идите на процедуру.

К слову, мужская половая система и репродуктивная функция также не страдают от лазерной эпиляции, вопреки мнению противников процедуры, которые распространяют слухи об импотенции и мужском бесплодии. Эти утверждения не имеют под собой никаких фактических обоснований.

Миф 6. Высокая эффективность лазерной эпиляции – это рекламный ход

Можно сколько угодно сомневаться в эффективности лазерной эпиляции, но достаточно вспомнить принцип действия лазера. Во время каждой процедуры разрушается часть фолликулов, волосы слабеют, затем выпадают и больше не растут. С каждым сеансом удаляется определенное количество волосяных луковиц. Таким образом, за 8-10 процедур в среднем, все они будут удалены. Ни один другой метод не дает таких высоких результатов, поскольку воздействие идет не на источник роста волоса, а лишь на его видимую часть. Лазер же убирает именно основу, из которой растет волос – фолликул. Результат лазерной эпиляции – это абсолютно гладкая кожа, без регулярно отрастающей щетины, черных точек и предательски торчащих отдельных волосинок.

Миф 7. Процедура неоправданно дорогая

Действительно, на первый взгляд цена одной процедуры лазерной эпиляции может показаться достаточно высокой. Но стоит только понять, что пройдя курс из 8-10 сеансов (а кому-то может понадобиться и меньше), проблема нежелательных волос будет забыта. Больше не придется тратить ни время, ни финансовые средства на борьбу с докучливыми волосами. Если посчитать, сколько денег постоянно уходит на удаление волос другими способами, причем неэффективное удаление, то становится очевидным, что соотношение цена-результат, абсолютно оправданы.

И что же в итоге?

Полный курс процедур занимает приблизительно около года. Затем лишь один-два раза в год необходимо делать поддерживающую процедуру. Волосы прекращают свой рост, а кожа остается безупречно гладкой в течение нескольких лет. Кроме того, лазер оказывает легкое омолаживающее и подтягивающее действие, за счет чего кожа будет выглядеть очень привлекательной.

Если Вы хотите сделать лазерную эпиляцию, но сомнения все еще мешают решиться на процедуру, пройдите бесплатную консультацию у специалиста центра лазерной эпиляции. Вы сможете задать все интересующие вопросы и узнать любые детали процедуры. Тогда, наверняка, Вы убедитесь, что лазерная эпиляция – лучшее средство в борьбе с нежелательными волосами. Этот современный и наиболее эффективный метод покорил уже весь мир, присоединяйтесь к числу красивых людей и ухоженных людей.