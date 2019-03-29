Политика Аваков развенчал основные мифы, связанные с текущими выборами президента

2019-03-29 19:35 168

Глава МВД Украины Украины Арсен Аваков заверил иностранных наблюдателей, что у правоохранителей достаточно сил для урегулирования внештатных ситуаций, если таковые возникнут на президентских выборах, рисков от радикальных групп нет. 

"Миф первый: "радикальные группы сорвут выборы путем вмешательства в работу кампании". Этот миф не соответствует действительности, поскольку у нас достаточно сил предотвратить такую ситуацию где-либо.

Миф второй: "радикальными группами руководит МВД и это личная армия Авакова".

Этот миф больше связан с эмоциями и политикой, когда несколько кандидатов не знают, как отвечать на вопросы радикалов и пытаются сместить акценты", - сказал Аваков, передает пресс-служба МВД.

По словам чиновника, риск может быть в том, что радикалов может использовать какой-то из штабов.

"Риском может быть решение одного из штабов кандидатов, в случае, если разрыв между ними окажется небольшим и будет много обращений о нарушениях. В таком случае они могут использовать радикальные группы, а затем в ситуацию может вмешаться страна-агрессор и это может стать гораздо большим риском". - заявил Аваков.

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