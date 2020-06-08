Украина КАРТА Что сейчас происходит в зоне ООС на Донбассе

2020-06-08 12:44 672
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За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 8 обстрелов, двое военных получили ранения накануне, еще один - с начала текущих суток.

Как сообщает пресс-центр ООС, сепаратисты применяли минометы калибром 120 мм и 82 мм, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружия. 

В секторе оперативно-тактического группировки "Север" на подступах к Луганскому дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также обстрелы велись возле населенного пункта Хутор Свободный, а вблизи Крымского.

А вот зоне ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" неподалеку Павлополя дважды были задействовали минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По опорным пунктам рядом с Широкиным противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

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