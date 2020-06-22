Детали Адвоката Татьяну Гавриш обвиняют в нарушении норм профессиональной этики и законодательства

2020-06-22 18:50 630
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Известного в Харькове адвоката, фактическую владелицу юридических фирм «Инюрполис» и «ILF» Татьяну Гавриш, бывшие клиенты обвиняют в нарушении норм профессиональной этики и целого ряда законов Украины. Об этом пишет «Антикор».

Суть конфликта такова: Популярный в Харькове ТРЦ «Французский бульвар» находится в собственности ООО «Аксиома», из пяти участников. 50% уставного капитала данного ООО принадлежат госпоже Анне Киприч. Директором ООО «Аксиома» и его учредителем на 30% является Игорь Сбитнев. В 2018 году между участниками ООО «Аксиома» возник корпоративный конфликт, связанный с управлением ТРЦ «Французский бульвар». Для решения конфликта, участники ООО обратились к известному в Харькове адвокатскому объединению «Юридическая фирма ILF», управляющим партнером которого является адвокат Татьяна Гавриш. Юристы компании ILF должны были предоставлять сторонам конфликта услуги медиации, с целью распределения недвижимого имущества ООО «Аксиома». Договор о сотрудничестве был заключен 18 января 2019 года и прекращен 20 января 2020 года. За это время госпожа Киприч и ее представители предоставляли юристам фирмы «ILF» разнообразную конфиденциальную информацию и документы касательно предмета корпоративного конфликта, прав, обязанностей, интересов и обязательств участников ООО «Аксиома», финансового состояния, характера управления и руководства ООО «Аксиома».

Несмотря на медиацию Татьяны Гавриш и ее юристов, решить конфликт внутри ООО «Аксиома» не удалось. В марте 2020 госпожа Киприч обратилась в качестве потерпевшей в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления другими четырьмя участникам ООО «Аксиома». Было открыто уголовное производство и в ТРЦ «Французский бульвар» начались следственные действия. Они выявили ряд мошеннических схем со стороны руководства ТРЦ, а сама эта история привлекла внимание ведущих украинских СМИ. Кроме этого госпожа Киприч подала иск в Хозяйственный суд Харьковской области о проведении аудиторской проверки деятельности ООО «Аксиома». В ходе разбирательства также оказалось, что интересы других участников ООО «Аксиома» в их конфликте с Анной Киприч, представляет... Адвокатское объединение «Юридическая фирма ILF» Татьяны Гавриш!

По мнению бывших клиентов, такое поведение адвоката Татьяны Гавриш является нарушением сразу нескольких статей Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» (в частности, статьи 1, 4, 21, 28), и одного из основных принципов адвокатской этики – принципа избегания конфликта интересов. Например, в соответствии с абзацем 2 статьи 28 Закона Украины «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» адвокату запрещается заключать договор об оказании правовой помощи и он обязан отказаться от заключения договора, заключенного адвокатом, адвокатским бюро или адвокатским объединением, в случае, если, в частности: выполнение договора о предоставлении правовой помощи может привести к разглашению адвокатской тайны; адвокат оказывает правовую помощь другому лицу, интересы которого могут противоречить интересам лица, обратившегося по заключению договора о предоставлении правовой помощи. Также адвокат Татьяна Гавриш нарушила сразу несколько статей «Правил адвокатской этики» (статьи 9, 20, 34, 39), которыми регулируются этические принципы адвокатской деятельности в Украине, а также «Кодекс поведения европейских адвокатов». Кроме того, согласно статье 78 Уголовно-процессуального кодекса Украины, лицо не имеет права участвовать в том же уголовном производстве в качестве защитника или представителя также в случаях, если она в этом производстве оказывает или ранее оказывало правовую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам лица, которое обратилось с просьбой о предоставлении правовой помощи.

Вряд ли Татьяна Гавриш не знала обо всех этих правовых нормах и правилах. Либо она сознательно допустила конфликт интересов при оказании правовой помощи фигурантам этого дела, либо же имел место мошеннический сговор адвокатов с другой частью конфликтующих акционеров.

В результате, бывшие клиенты оказались вынуждены обратиться в суд, чтобы запретить адвокатскому объединению «Юридической фирме ILF» и Татьяне Гавриш, оказывать правовую помощь как ООО «Аксиома» вообще, так и ее участникам в частности.

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Детали

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