Жизнь В Украине изменили одну из важных норм для назначения субсидии

2024-11-11 18:26



Кабинет министров увеличил вдвое предельный размер покупки, ограничивающий назначение субсидии. Для генерирующей установки этот размер повышен втрое.

Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

До этого времени субсидия отменялась в случае, если семья совершила разовую покупку на 50 тысяч гривен.

Правительство увеличило эту сумму до 100 тысяч гривен.

Кроме того, если семья приобрела генерирующую установку, производящую электроэнергию, ее приобретение стоимостью до 150 тысяч гривен или разовый платеж в размере до 150 тысяч гривен по кредиту на приобретение такой установки не будет учитываться при назначении субсидии.

Также, если семья потребляла значительно меньше электроэнергии из-за ее отключения, субсидия или льгота на ЖКУ будут выплачиваться в ранее установленном размере, то есть не уменьшаться, рассказали в Минсоцполитики.

Напомним 5 ноября премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение Минсоцполитики разработать и внести на рассмотрение правительства решение, чтобы украинцы продолжали получать жилищные субсидии при покупке солнечных панелей, ветровых установок и накопителей электроэнергии

По состоянию на начало осени на жилищные субсидии и льготы израсходовано 27 млрд гривен из 49,9 млрд гривен, предусмотренных в государственном бюджете.

В проекте госбюджета на 2025 год на субсидии и льготы предусмотрено 42,3 млрд гривен. Ожидается, что эти средства будут выделены для оказания государственной поддержки 2,8 млн домохозяйствам.