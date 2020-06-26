Коронавирус На киевском рынке Троещина зафиксирована вспышка COVID-19

2020-06-26 14:15 150
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В Киеве на вещевом рынке Троещина зафиксировали вспышку коронавируса. 

"Хочу сообщить, что вспышка коронавируса зафиксирована на вещевом рынке Троещина. Там подтвердили заболевания в пяти работников. Они лечатся на самоизоляции. Госпродпотребслужба определяет круг контактных лиц", - сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям города примет решение о возможности дальнейшей работы рынка.

Также мэр сообщил, что если количество больных будет расти, а число свободных коек в ближайшие дни уменьшится, то Киев будет вынужден вернуться к суровым ограничениям. В том числе, в работе общественного транспорта.

"Мы, к сожалению, все ближе к такому решению", - заявил столичный голова.

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