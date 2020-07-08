Украина фото Пожары в Луганской области: десятки сгоревших домов, много пострадавших и жертв

2020-07-08 08:11 336

В Луганской области в результате лесных пожаров госпитализировали 28 человек, среди которых 17 детей. Есть погибшие.

"Всего в местной больнице находится 28 человек, из них 17 детей, по словам врачей их состояние стабильное. Остается в тяжелом состоянии мужчина 1962 года рождения, он находится в реанимации (термический ожог пламенем)", - сообщил представитель омбудсмена в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

В населенном пункте Смоляниново пожар уничтожил 22 дома и 47 хозяйственных помещений.

Как уточнил премьер-министр Денис Шмыгаль, жертвами огня стали пять человек. Ситуацию взяли под свой контроль правительство и президент.

Напомним, на территории двух лесничеств в Луганской области вспыхнули пожары, которые охватили несколько населенных пунктов. К ликвидации огня привлекли подразделения Нацгвардии и ВСУ.

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