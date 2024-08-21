Политика Камалу Харрис официально утвердили кандидатом на пост президента США

2024-08-21 14:31

Съезд Демократической партии США официально утвердил вице-президента Камалу Харрис своим кандидатом на пост президента на предстоящих выборах в ноябре. Трансляцию съезда вел телеканал MSNBC.

В съезде участвовало более 4000 делегатов. В начале августа во время виртуального поименного голосования Харрис уже получила поддержку большинства, но процедуру провели повторно, чтобы объявить результат в торжественной обстановке.

В это время Харрис проводила встречу в Милуоки, откуда обратилась к делегатам и поблагодарила их за выдвижение ее кандидатуры в президенты.

В своем выступлении лидер большинства в Сенате Чак Шумер похвалил Харрис и сказал, что ей понадобится большинство Демократической партии, если она выиграет президентские выборы.

Он спрогнозировал, что демократы продемонстрируют хорошие результаты в ноябре этого года и сохранят свое превосходство над республиканцами в Сенате.

Напомним, согласно результатам опроса Ipsos, Харрис опережает Трампа на предстоящих выборах президента США с результатом 42% против 37%.

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