Политика СМИ У Трампа очень рассчитывают, что Джо Байден продолжит президентскую гонку

2024-07-05 08:26

Бывший президент США и кандидат на предстоящих президентских выборах Дональд Трамп и представители его предвыборного штаба надеются, что нынешний президент Джо Байден продолжит президентскую гонку, потому что его "будет легче победить, чем других демократов". Об этом пишет Washington Post со ссылкой на четыре осведомленных источника, которые говорили на основе анонимности.

В частности, представители кампании Трампа публично заявили, что "демократам поздно менять курс". Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт сказала, что она рассчитывает, что кандидатом от Демократической партии останется Байден.

Однако, как указывает издание, у Трампа не исключают, что их оппоненты в последний момент предложат другого кандидата и это "пугает республиканцев".

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Политика

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