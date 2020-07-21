Украина видео Захват автобуса в Луцке: террорист обнародовал видео и свои требования в Twitter

2020-07-21 12:06 4482
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Захвативший автобус с заложниками в Луцке заявил, что заложил взрывчатку в людном месте города.

Перед захватом автобуса он опубликовал пост в Twitter, в котором объяснил свой поступок.

НЕИЗВЕСТНЫЙ СО ВЗРЫВЧАТКОЙ ЗАХВАТИЛ АВТОБУС - ФОТО

В частности, он поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство - это первый террорист". Соответствующее видео выставлено на Ютубе.

Мужчина требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они - террористы в законе.

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