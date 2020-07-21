В центре Луцка на Театральной площади стоит автобус с заложниками. Об этом сообщает Перший. По предварительной информации, в автобусе находится неизвестный со взрывчаткой, который удерживает заложников.
По предварительной информации в автобусе находится неизвестный мужчина, который заявляет, что у него есть взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.
Территорию Театральной площади окружили спецназовцы.
По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.
Полицейские утверждают, что это не учения. В автобусе одно из окон разбито.
Иногда слышны звуки выстрелов.
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