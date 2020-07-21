Украина фото В центре Луцка неизвестный со взрывчаткой захватил автобус и удерживает заложников

2020-07-21 10:38 87
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В центре Луцка на Театральной площади стоит автобус с заложниками. Об этом сообщает Перший. По предварительной информации, в автобусе находится неизвестный со взрывчаткой, который удерживает заложников.

По предварительной информации в автобусе находится неизвестный мужчина, который заявляет, что у него есть взрывчатка. Шторы автобуса закрыты.

Территорию Театральной площади окружили спецназовцы.

По непроверенной информации, мужчина заявляет, что в Луцке есть еще один автобус с заложниками.

Полицейские утверждают, что это не учения. В автобусе одно из окон разбито.

Иногда слышны звуки выстрелов.

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Украина

фото В центре Луцка неизвестный со взрывчаткой захватил автобус и удерживает заложников 2020-07-21 10:38 87
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