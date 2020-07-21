Украина В Госстате сообщили о существенном уменьшении численности населения Украины за 5 месяцев

2020-07-21 18:00 192

Численность населения в Украине на 1 июня составила более 41 785 тыс. человек. В период января-мая численность населения уменьшилась на более чем на на 100 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

Так, численность населения в Украине, по оценке, на 1 июня 2020 года составила 41 785,8 тыс. человек.

По данным Госстата, на протяжении января-мая 2020 года численность населения уменьшилась на 116,7 тыс. человек.

Кроме того, отмечают в службе, существенным остается превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 48 живорожденных.

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