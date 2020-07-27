Детали Запрошуємо усіх небайдужих 30 липня долучитися до акції в межах проекту СТАН

2020-07-27 19:15 381
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30 липня 2020 у Всесвітній день Дружби в межах пректу СТАН (Спортивний Тест Активності Нації) о 12 годині планується акція, мета якої - привернути увагу до потреб дітей інвалідів війни в Україні. На Трухановому острові в районі Пішоходного мосту відбудется встановлення рекорду України для спортсменів з обмеженими можливостями.

Інвалід війни Микола Нижниковський (16 років), що втратив обидві ноги та руку внаслідок вибуху військового снаряду, та який тренується у рекордсмена світу з плавання Олега Лісогор, перепливе річку Дніпро в районі Пішоходного мосту.

В день Незалежності Украіни, 24 серпня 2015 року, Микола (11 років) та його молодший брат Данило підірвалися під час вибуху на артилерійському снаряді біля Маріуполя. Данило тоді загинув, а Микола, окрім втрати трьох кінцівок, отримав численні травми обличчя, зубів, очей та інших органів та частин тіла. Завдяки волонтерам Миколу оперували в Канаді де він проходив реабілітацію під патронатом прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо та двічі зустрічався з ним.

По організаційних питаннях та по питаннях перепусток на острів, відповідальна особа Гоголь Кирило 0503384122

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