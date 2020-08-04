Украина Захватчику банка в Киеве объявили подозрение в совершении теракта

2020-08-04 12:16 288
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Захватчику банка в Киеве сообщили о подозрении в совершении террористического акта - угрозе взрыва, который создает опасность для жизни людей. Следствие устанавливает мотивы совершения преступления.

"По данным следствия, гражданин Узбекистана 3 августа 2020, находясь в помещении Универсал банк, расположенном в бизнес-центре на улице Богдана Хмельницкого в Киеве, угрожал взрывом. В ходе спецоперации правоохранители задержали мужчину в помещении банка", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В данное время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответствующее ходатайство направлено на рассмотрение в Печерский районный суд. Киева.

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