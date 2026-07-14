За тиждень українські військові уразили 105 суден тіньового флоту рашистів

За останні вісім діб українські військові уразили 105 суден тіньового флоту рф. Про це повідомив командувач Сил безмілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Маляр Бровді у Фейсбук.
За його словами, лише цієї ночі було уражено 15 кораблів: сім танкерів, п’ять суховантажів, один пором і два буксира.
"Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам", – написав Бровді.
Він запевнив, що операція "триватиме до занесення тіньового флоту РФ у Червону книгу Азовського моря".
"Перевалочна інфраструктура півострову (Крим – ред.) отримує жало щоночі, рух протокою припинено, вивантаження обмежено до мінімуму", – додав командувач СБС.