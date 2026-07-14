ВІЙНА В Україні За тиждень українські військові уразили 105 суден тіньового флоту рашистів

2026-07-14 09:31

За останні вісім діб українські військові уразили 105 суден тіньового флоту рф. Про це повідомив командувач Сил безмілотних систем (СБС) ЗСУ Роберт Маляр Бровді у Фейсбук.

За його словами, лише цієї ночі було уражено 15 кораблів: сім танкерів, п’ять суховантажів, один пором і два буксира.

"Загалом в період 06-13 липня нанесено результативних уражень по 105 плавзасобам", – написав Бровді.

Він запевнив, що операція "триватиме до занесення тіньового флоту РФ у Червону книгу Азовського моря".

"Перевалочна інфраструктура півострову (Крим – ред.) отримує жало щоночі, рух протокою припинено, вивантаження обмежено до мінімуму", – додав командувач СБС.