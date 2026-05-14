Життя Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу

2026-05-14 11:29

До 15 років ув’язнення засуджено мешканку Дніпра за державну зраду та передачу даних росії. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.



Прокурори довели, що жінка свідомо вийшла на зв’язок із представником держави-агресора та погодилася виконувати його завдання.



Зокрема, вона перевіряла розташування однієї з військових частин у Дніпрі, підтверджувала її функціонування, а також збирала інформацію про наявність озброєння та військової техніки. Отримані дані передавала представнику РФ. За даними слідства, ця інформація могла використовуватися для підготовки ракетних ударів та артобстрілів українських військових.



Крім того, мешканка Дніпра консультувала представника Росії щодо залучення громадян України до підривної діяльності та допомагала своєму чоловікові, який діяв в інтересах РФ. Також вона поширювала повідомлення із запереченням збройної агресії Росії проти України.



Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася. Суд призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. У дохід держави передано, зокрема, автомобіль Mercedes-Benz ML та квартиру в Дніпрі площею понад 100 кв. м.