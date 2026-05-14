Життя Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу

2026-05-14 11:29

До 15 років ув’язнення засуджено мешканку Дніпра за державну зраду та передачу даних росії. Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Прокурори довели, що жінка свідомо вийшла на зв’язок із представником держави-агресора та погодилася виконувати його завдання.

Зокрема, вона перевіряла розташування однієї з військових частин у Дніпрі, підтверджувала її функціонування, а також збирала інформацію про наявність озброєння та військової техніки. Отримані дані передавала представнику РФ. За даними слідства, ця інформація могла використовуватися для підготовки ракетних ударів та артобстрілів українських військових.

Крім того, мешканка Дніпра консультувала представника Росії щодо залучення громадян України до підривної діяльності та допомагала своєму чоловікові, який діяв в інтересах РФ. Також вона поширювала повідомлення із запереченням збройної агресії Росії проти України.

Під час судового розгляду обвинувачена повністю визнала вину та розкаялася. Суд призначив їй 15 років ув’язнення з конфіскацією всього майна. У дохід держави передано, зокрема, автомобіль Mercedes-Benz ML та квартиру в Дніпрі площею понад 100 кв. м.

subscriber subscriber

Еще по теме

Спалах хантавірусу: стала відома доля п'ятьох українців з екіпажу лайнера MV Hondius

2026-05-12 11:33

Актор Алек Болдвін всеж постане перед судом через вбивство на зйомках стрічки Іржа

2026-04-24 14:36

НАБУ та САП завершили досудове розслідування у справі Тимошенко про підкуп депутатів

2026-04-09 12:32

Львівського суддю самого судитимуть за платну допомогу ухилянтам від мобілізації

2026-04-02 08:23

Еще новости в разделе "Життя"

Україна запускає першу національну програму дорослого стажування для людей 50+

2026-05-14 13:34

Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу

2026-05-14 11:29

Посадовцю міграційної служби і депутату повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування

2026-05-12 10:30

На Київщині проведуть вакцинацію диких тварин проти сказу

2026-05-11 11:32
Все статьи раздела "Життя"

Життя

Україна запускає першу національну програму дорослого стажування для людей 50+ 2026-05-14 13:34
Мешканку Дніпра засудили на 15 років ув’язнення за державну зраду та передачу даних ворогу 2026-05-14 11:29
Посадовцю міграційної служби і депутату повідомлено про підозру за фактом недостовірного декларування 2026-05-12 10:30
На Київщині проведуть вакцинацію диких тварин проти сказу 2026-05-11 11:32