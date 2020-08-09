Украина Олимпийскую чемпионку, майора МВД Украины Яну Клочкову ограбили прямо в день рождения

2020-08-09 11:30 465
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Олимпийскую чемпионку по плаванию Яну Клочкову ограбили 7 августа, когда она отмечала день рождения.

Об этом сообщил в Facebook бизнесмен и ее друг Тимофей Нагорный.

«Шок! Друзья, к сожалению мне приходится поделиться неприятной новостью. Героя Украины, четырехкратную олимпийскую чемпионку, рекордсменку мира Яну Клочкову обокрали в День рождения. Верю, правоохранительные органы найдут воров. Надеюсь, добрые люди помогут Яне», – написал он.

Отметим, что легендарная украинская спортсменка не первый раз сталкивается с подобными проблемами. Ранее сообщалось, что в машину Клочковой залезли воры. Разбив стекло, грабители забрали вещи подружки Яны. Пока они с подружкой кушали в центре города, ее автомобиль подвергся нападению. Воры выдавили заднее стекло и похитили лежавшие в авто вещи.

Также в своем время Яна Клочкова училась нейтрализовать банды и усмирять зэков. На одной из закрытых военных баз Киева спортсменка решила пройти курс профессионального бойца элитного отряда. Она приняла участие в инсценировке вооруженного ограбления, а также научилась стрелять из настоящего снайперского оружия, поразив с первого выстрела движущуюся мишень на расстоянии 200 метров. Как оказалось, чемпионка по плаванию отлично стреляет еще из 5-ти видов оружия, за что удостоилась аплодисментов от инструктировавших ее спецназовцев.

Напоминаем, что в 2004 году она была признана лучшей пловчихой мира, получила звание Героя Украины и в 2013 стала майором при МВД Украины.

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