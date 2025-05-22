ВОЙНА В Украине Боевые потери рашистов уже более чем в 70 раз превысили потери за 10 лет боев в Афганистане

2025-05-22 12:30

С 24 февраля 2022 года по 22 мая 2025 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 977 650 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 870 оккупантов. Уничтожено четыре танка, пять бронемашин, 32 артиллерийские системы и 105 дронов.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

  • 10839 (+4) танков
  • 22574 (+5) бронемашины
  • 28122 (+32) артиллерийские системы
  • 1388 РСЗО
  • 1167 средств ПВО
  • 372  самолета
  • 336  вертолетов
  • 36797 (+105) БПЛА оперативно-тактического уровня
  • 3197  крылатых ракет
  • 28 кораблей/катеров
  • 1  подводная лодка
  • 49268 (+99) единиц автомобильной техники и автоцистерн
  • 3895  единиц специальной техники
  • 1 незаконный керченский мост

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Генштаб ВСУ отреагировал на скандальную ситуацию в 47-й отдельной механизированной бригаде Маґура 2025-05-19 14:39