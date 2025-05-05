ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага быстро приближаются к миллиону солдат и офицеров

2025-05-05 08:23

За прошлые сутки вражеская армия потеряла на фронте в Украине 1340 военнослужащих убитыми и ранеными и более 380 единиц различной техники, среди которой два самолета. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери врага в живой силе достигли 956 810 человек с начала полномасштабной войны.

Другие потери россии с начала войны:

танков ‒ 10758 (+11 за сутки)

боевых бронемашин ‒ 22403 (+24)

артиллерийских систем – 27327 (+52)

РСЗО – 1376 (+1)

средств ПВО ‒ 1155 (+1)

самолетов – 372 (+2)

вертолетов – 335

БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163)

крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки ‒ 1

автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129)

специальной техники ‒ 3870

керченских мостов‒ 1

Также в Генштабе отметили, что из-за постоянного поступления уточненных разведданных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника ‒ танки, боевые бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника.