ВОЙНА В Украине Общие боевые потери врага быстро приближаются к миллиону солдат и офицеров

2025-05-05 08:23

За прошлые сутки вражеская армия потеряла на фронте в Украине 1340 военнослужащих убитыми и ранеными и более 380 единиц различной техники, среди которой два самолета. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие потери врага в живой силе достигли 956 810 человек с начала полномасштабной войны.

Другие потери россии с начала войны:

  • танков ‒ 10758 (+11 за сутки) 
  • боевых бронемашин ‒ 22403 (+24) 
  • артиллерийских систем – 27327 (+52)
  • РСЗО – 1376 (+1)
  • средств ПВО ‒ 1155 (+1) 
  • самолетов – 372 (+2)
  • вертолетов – 335 
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 34860 (+163)
  • крылатые ракеты / cruise missiles ‒ 3196 
  • корабли /катера ‒ 28 
  • подводные лодки ‒ 1 
  • автомобильной техники и автоцистерн – 47141 (+129) 
  • специальной техники ‒ 3870 
  • керченских мостов‒ 1 

Также в Генштабе отметили, что из-за постоянного поступления уточненных разведданных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника ‒ танки, боевые бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника.

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