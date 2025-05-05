Общие боевые потери врага быстро приближаются к миллиону солдат и офицеров

За прошлые сутки вражеская армия потеряла на фронте в Украине 1340 военнослужащих убитыми и ранеными и более 380 единиц различной техники, среди которой два самолета. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Общие потери врага в живой силе достигли 956 810 человек с начала полномасштабной войны.
Другие потери россии с начала войны:
Также в Генштабе отметили, что из-за постоянного поступления уточненных разведданных возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника ‒ танки, боевые бронемашины, артиллерийские системы, средства ПВО, БПЛА ОТР, крылатые ракеты и спецтехника.