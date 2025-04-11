ВОЙНА В Украине видео В Украине создали и испытали новейший дрон-перехватчик для уничтожения вражеских "шахедов"

2025-04-11 16:44

Оборонно-промышленный комплекс Украины продемонстрировал новый дрон для уничтожения "шахедов", которые рф использует для атак, сообщает Милитарный.

Разработчики сообщили, что беспилотник за последние два месяца сбил более 20 таких целей. Аппарат может также перехватывать разведывательные дроны.

Рабочая скорость отечественной разработки - 200 км/ч, а высота полета - до 5 км. По словам конструкторов, это самый успешный дрон-перехватчик на вооружении ВСУ.

Украинские специалисты подчеркивают: создание доступных и эффективных дронов - это способ заменить дорогие зенитные ракеты при уничтожении воздушных целей.

Новинку презентовали премьер-министру Бельгии Барту де Веверу во время его визита в Киев.