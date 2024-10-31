Жизнь В Киеве стартовал отопительный сезон - подключено уже 16% жилищного фонда

2024-10-31 15:37

В Киеве продолжается подключение жилых домов к теплу, которое началось 30 октября. По состоянию на 31 октября, уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

Подключение к теплу всех домов будет продолжаться до семи дней, ведь в столице функционирует одна из крупнейших систем централизованного теплоснабжения в Европе - 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

"Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, потому что резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям", - объяснил городской голова.

Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.