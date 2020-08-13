Детали За кресло мэра Киева развернется нешуточная борьба

2020-08-13 16:15 228

В то время как жители регионов продолжают следить за пандемией, в Киеве разгораются страсти по поводу предстоящих выборов градоначальника. Негласным фаворитом гонки считается Виталий Кличко, спортсмен, которому удалось продержаться на должности мэра два срока.

Однако в третий раз мускулистому чиновнику может и не повезти – на пути у Виталия встал харизматичный телеведущий и политолог Андрей Пальчевский, претендующий на ту же почетную должность и имеющий все шансы на победу.

Реальные поводы для беспокойства у Кличко перед глазами – проведенные социологические опросы показали, что у Пальчевского есть своя аудитория сторонников, и она немаленькая. Если за именитого боксера, просидевшего в кресле уже много лет, свой голос готовы отдать 28% киевлян, то за «свежую кровь» в лице Пальчевского – почти 20%.

По большому счету на теоретическую победу могут рассчитывать еще два кандидата – Алексей Гончаренко и Ирина Верещук. И если, согласно опросам, за Гончаренко свой голос готовы отдать чуть более 10% горожан, то Верещук, представляющая партию «Слуга народа», вряд ли сможет преодолеть и этот 10-процентный барьер. Поэтому, скорее всего, настоящая борьба развернется именно между Пальчевским и Кличко.

Пальчевский описывает сложившуюся ситуацию таким образом: «В кресле мэра Киева успели побывать странные чиновники, принимавшие вещества, провинциальный чиновник, не добившийся примечательных результатов, даже титулованный боксер. Однако еще ни разу в градоначальники не выбирался настоящий киевлянин, который душой болеет за процветание любимого города».

Показателен и рейтинг доверия киевлян к нынешнему мэру. В Кличко и его действиях уверены 33% жителей столицы. Это немало, но с другой стороны, почти 60% киевлян хотели вы видеть в кресле градоначальника другого человека. Возможно, все дело в том обилии обещаний и невыполненных инициатив, которые взял на себя бывший боксер. То есть, рейтинг у Кличко пока еще есть, а вот доверие избирателей пошатнулось.

У Пальчевского в этом плане статистика лучше. Известному ведущему доверяют почти 20% киевлян, а сомневаются в своем выборе касательно новой кандидатуры 27%.

В пользу Андрея Пальчевского говорят и известные политологи. В нем они видят коренного жителя столицы и по совместительству успешного бизнесмена, который знает и понимает нужды своего города.

Показательно и то, что кандидат не находится под чьим-то явным олигархическим «крылом» и не входит в партии, что позволяет говорить о независимом мышлении и принятии решений в будущем. Пальчевский не раз высказывался в оппозиционном ключе не только о действующем мэре, но и Президенте, призывая господина Зеленского «заняться серьезными делами» и даже «наконец повзрослеть».

Данные биографии также работают на Пальчевского: два ВУЗа еще советской эпохи, успехи в бизнес-проектах, выполнение обязанностей на разных государственных должностях и, конечно же, популярные телепроекты, которые держатся в верхней строчке зрительского рейтинга.

Рейтинг самого же Пальчевского стремится повторить опыт телевизионных шоу. Если в мае в рамках социологических опросов свой голос за нового кандидата отдавали 8,8% опрошенных, то сейчас этот показатель вырос более чем вдвое. При сохраняющейся тенденции у господина Пальчевского есть все шансы на голову обставить нынешнего мэра на предстоящих выборах.

Акцент предвыборной программы Пальчевский делает на простых, бытовых, народных нуждах, а Кличко в то же время предпочитает людские проблемы игнорировать, прикрываясь крупными проектами. В своей практичности, интеллигентности и сдержанности Пальчевский выступает неким антиподом действующему главе Киева.

Если посмотреть фактам в лицо, то можно сделать трезвый прогноз касательно первого тура выборов – Кличко едва ли удастся победить сразу и безоговорочно. Второй тур поставит нынешнего мэра против нового кандидата. И именно такой новый кандидат будет воспринят киевлянами как разумная альтернатива старому правлению, которое сейчас нацелено не на нужды простых людей, а на крупный бизнес.

Все это дает основания полагать, что октябрь вряд ли будет предсказуемым в политическом плане. Возможно, мы станем свидетелями, как бывший боксер окажется в нокауте, а победителем после голосования окажется кто-то другой.