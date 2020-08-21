Украина КАРТА Прогноз погоды на выходные: жара, дожди с грозами и холодные ночи

2020-08-21 13:39 156

Сегодня синоптики предупредили об ухудшении погоды в некоторых областях Украины. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"По информации Укргидрометцентра, 21 августа днем в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях грозы (I уровень опасности). 21 августа днем по Киеву и Киевской области гроза (I уровень опасности)", - говорится в сообщении.

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