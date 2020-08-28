Украина Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших

2020-08-28 12:45 267

Пострадавшие в результате нападения на микроавтобус в Харьковской области находятся в удовлетворительном состоянии. 

"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное. Все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, вчера в Харьковской области возле города Люботин неизвестные напали на микроавтобус с представителями организации Патриоты - За жизнь.

Позже полиция задержала часть группы нападавших.

Депутат ВРУ Илья Кива обвинил в нападении на микроавтобус с активистами представителей организации Национальный корпус и добровольческого полка Азов. В Нацкорпусе свою причастность к нападению отрицают.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Минздрав назвал области с самой опасной ситуацией с коронавирусом

2020-08-20 14:16 1518

Лидером по числу новых случаев заражения коронавирусом стала Харьковская область

2020-08-13 11:42 1059

Ярош попередив реваншиста Іллю Киву: Праві перестріляють ворогів легенько

2020-07-06 16:09 6864

Новые покровители сделали взяточника со справкой Киву нардепом-телезвездой

2020-01-16 14:04 2886

Еще новости в разделе "Украина"

В случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет

2020-08-28 14:17 189

На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности

2020-08-28 13:44 174

Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших

2020-08-28 12:45 267

документ Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов

2020-08-28 11:43 324
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет 2020-08-28 14:17 189
На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности 2020-08-28 13:44 174
Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших 2020-08-28 12:45 267
документ Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов 2020-08-28 11:43 324

Лента

15:41 Будущий прокурор Одесской области Руслан Бирюков влип в крупный скандал
15:28 Индонезия намерена начать вакцинацию населения от COVID-19 уже в этом году
14:46 Слухи о коме диктатора КНДР Ким Чен Ына снова оказались фейком
14:17 В случае второй волны коронавируса жесткий карантин вводиться не будет
13:44 На ближайшие выходные установлен чрезвычайный уровень опасности
13:12 В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса повлияла на психику миллионов людей
12:45 Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших
12:11 В Германии снова ввели масочный режим, нарушителей будут штрафовать
документ 11:43 Работа школ с 1 сентября: полный список требований, правил и запретов
11:14 В Украине установлен новый антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19