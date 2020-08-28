Украина Нападение на автобус в Харьковской области: состояние пострадавших

2020-08-28 12:45 267

Пострадавшие в результате нападения на микроавтобус в Харьковской области находятся в удовлетворительном состоянии.

"В харьковской больнице скорой и неотложной помощи находятся четверо пострадавших, всем оказана помощь, состояние стабильное. Все мужчины находятся в обычных палатах", - сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Напомним, вчера в Харьковской области возле города Люботин неизвестные напали на микроавтобус с представителями организации Патриоты - За жизнь.

Позже полиция задержала часть группы нападавших.

Депутат ВРУ Илья Кива обвинил в нападении на микроавтобус с активистами представителей организации Национальный корпус и добровольческого полка Азов. В Нацкорпусе свою причастность к нападению отрицают.

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