Жизнь В Кременчуге семеро мужчин напали на группу работников ТЦК и обратили их в бегство

2025-05-27 13:35

В Кременчуге семеро мужчин якобы напали на двух работников районного ТЦК. Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК.

Указано, что нападавшие могли применить перцовый баллончик. Предположительно, они также могли повредить автомобиль группы оповещения.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу полиции. В течение суток двух нападавших идентифицировали, задержали и взяли под стражу. Продолжаются мероприятия по розыску остальных участников вероятного происшествия.

"В правоохранительные органы направлены соответствующие обращения относительно возбуждения в отношении нападавших уголовных дел по статьям 114 и 296 Уголовного кодекса Украины. Действовали ли злоумышленники по заказу российских спецслужб, установит следствие", - говорится в сообщении.