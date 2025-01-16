Жизнь Бывшего премьера жестко избили в вестибюле отеля - патруль полиции ехал на вызов больше 40 минут

2025-01-16 11:34

В Батуми избили бывшего премьер-министра Георгия Гахарию, ныне являющегося лидером оппозиционной партии За Грузию, у него сотрясение мозга и сломанный нос, сообщает Новости-Грузия.

Нападение произошло ночью в вестибюле отеля Шератон в Батуми. Обстоятельства, предшествовавшие инциденту, как и количество участников происшествий, не сообщают. По словам свидетелей, среди участников избиения видели депутата "Силы народа", являющегося сателлитом партии власти, Дмитрия Самхарадзе и члена Верховного совета Аджарии от партии власти Георгия Манвелидзе.

Патруль полиции доехал на место лишь через 40 минут после вызова, гораздо позже "скорой".

В полиции сообщили, что открыли производство по статье Уголовного кодекса об избиении. Причастность к инциденту депутатов комментировать не стали.

В больнице, куда привезли Гахарию для обследования, заявили, что машина прибыла около 2:30 ночи, а после диагностики он отказался оставаться для дальнейшего лечения. В экс-премьера диагностировали перелом кости носа и сотрясение мозга.

Кроме Гахарии, о нападении на себя в том же месте заявил журналист Звиад Коридзе. По его словам, нападение произошло еще до инцидента с Гахарией, когда он сидел в вестибюле гостиницы с женой.

 

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