ВОЙНА В Украине Ракетный удар по Изюму Харьковской области - количество погибших возросло

2025-02-04 14:17

В результате ракетной атаки российских захватчиков на город Изюм количество погибших возросло до пяти человек, а раненых - до 24. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Телеграме во вторник, 4 февраля.



"К сожалению, количество погибших увеличилось до пяти. Спасатели деблокировали еще одно тело. Личность идентифицируют", - написал он.



Несколько ранее Синегубов сообщил, что ранее в Изюме нашли четырех погибших. Это гражданские: две женщины и двое мужчин. Их данные пока еще устанавливаются.



В настоящее время в больницах Изюма находятся 24 пострадавших. Среди них - девочка 15 лет, получила осколочное ранение, состояние - среднее. Еще три человека - в операционной.

Ранее стало известно об ударе баллистики по Изюму. Россияне попали в админздание. Повреждено еще одно админздание рядом, а также многоэтажные жилые дома. Ни одного военного объекта в этом месте нет.