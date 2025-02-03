Жизнь Командующий Сухопутными войсками ВСУ отреагировал на ЧП в Полтавском ТЦК

2025-02-03 08:23

Нападения на военных и ТЦК – это красная линия, которую нельзя пересекать. Необходимы крутые меры со стороны властей и наказание для убийц. Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины, генерал-майор Михаил Драпатый на своей Facebook-странице.

"Убийства военных в тылу - это красная линия, которую нельзя пересекать. Мы не имеем права молча наблюдать за нарастающей волной пренебрежения к защитникам Украины - это за пределом того, что можно терпеть. Все не происходит внезапно. Мы уже видели случаи унижения и агрессии наши защитники, но я не видел острой реакции общества на это. Теперь имеем прямые вооруженные нападения...

Нет никаких оправданий убийству военнослужащего и нападению на ТЦК. Молниеносная и жесткая реакция власти – единственно возможная в ситуации произвола против военных. Без справедливого наказания убийц, злорадников и предателей, мы получим еще больше убитых в тылу собратьев", - подчеркнул военный.

По его словам, единственное, что отделяет Украину от врага – это Силы обороны Украины, Вооруженные Силы Украины.

"Пока мы теряем лучших наших людей на фронте, в тылу не должны потерять совесть. Пренебрежение к человеку в пикселе начинается там, где заканчивается достоинство. Мы обязаны уважать тех, кто взял в руки оружие и ценой собственной жизни защищает наши города, людей у ​​них, границы, небо и землю, наше государство, наше знамя, наш дом", - говорится в сообщении.

Напомним, на автозаправочной станции в городе Пирятин Полтавской области во время сопровождения военнообязанных в учебный центр неизвестный из ружья застрелил сотрудника Полтавского ТЦК, забрал его автомат и скрылся с одним из мобилизованных.