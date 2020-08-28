Детали Боевики Бедового избили хасидов, прибывших в Украину на празднование Рош-ха-Шана

2020-08-28 16:49 519

Боевики Константина Бедового, по прозвищу Костя Калоша, избили хасидов, прибывших в Украину на ежегодное празднование Рош-ха-Шана. Об этом сообщает Аргументум.

Как отмечает издание, это не первая антисемитская выходка Калоши. Ранее он обвинял евреев в предательстве и лжи, а Израиль называл «жуткой страной». «У себя на родине евреи, я четко говорю, от шаббата до шаббата брат, перевожу на нейтральный язык, обманывает брата. От субботы до субботы дурят друг друга. Я в Израиле бывал. Жуткая страна, в которой меняешь свое представление о евреях», — говорил Калоша.

При этом сам Калоша вступил в израильское гражданство, когда скрывался от украинского правосудия в этой стране в начале 2000-х, серия паспорта 20707526. Он также принял иудейскую веру, пишет СМИ.

«Однако иудей из него тоже оказался фейковый — он крестит детей своих братков и регулярно окунается в прорубь на Крещение. Оставаясь убежденным антисемитом, натравил своих боевиков на хасидов», - говорится в сообщении.

Как напоминает Аргументум, Костя Калоша — известная в криминальных кругах шестерка. В конце 1990-х – начале 2000-х состоял в ОПГ Виктора Рыбалко, где отвечал за рэкет, наркоторговлю, крышевал проституцию. Несколько лет скрывался в Израиле, прихватив кассу одной из фирм. В 2005 году, после убийства главаря ОПГ, вернулся в Украину и обосновался на рынке наркоторговли и проституции. Центром его деятельности стали ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000», их Калоша превратил в «мекку» для наркоманов и любителей продажной любви».

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