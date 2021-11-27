Детали Заместитель министра инфраструктуры Васьков может стать субъектом противостояния между Зеленским и Ахметовым — СМИ

2021-11-27 19:12

Президент Зеленский заявил, что на 1-2 декабря планируется госпереворот с участием Ахметова с финансированием в 1 млрд. долларов.

Таким образом Президент объявил войну олигарху и всему его окружению. Примечательно, что один из близких к Ахметову чиновников — Юрий Васьков — работает очень близко к Президенту. Именно Васькова, продвинули на должность заместителя министра инфраструктуры по личной протекции Рината Ахметова.

Об этом рассказывает Инсайдер UA

Теперь, как указывается в публикации, все, что касается морской и портовой отрасли работает на интересы Метинвеста. И тут же задается вопрос — интересно, повлияют ли слова Президента о грядущем госперевороте на карьеру Васькова в министерстве?

Или он надеется и дальше на своём посту соблюдать интересы своего влиятельного бенефициара?

Справка. Что же касается самого назначения, то как сообщал «Стопкор»:

«Так, морскую отрасль было поручено курировать известному по ряду уголовных дел бывшему заместителю министра инфраструктуры Украины Юрию Васькову, который с 2011 по 2013 год занимал пост начальника Одесского порта. Назначение Васькова заместителем Кубракова активно лоббировалось в стенах Кабинета министров».