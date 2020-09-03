Спорт Украинка Марта Костюк сумела пробиться в третий круг турнира US Open

2020-09-03 11:40 123

Украинка Марта Костюк одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису против Анастасии Севастовой из Латвии.

Для победы над соперницей нашей спортсменке понадобилось всего два сета, которые длились 1 час и 24 минуты. За это время Костюк сделала 7 эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала 1 из 9 брейкпоинтов.

В следующем раунде украинку ждет матч против девятой ракетки мира Наоми Осаки.

СТАТУС: US Open, второй круг

УЧАСТНИЦЫ: Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия)

РЕЗУЛЬТАТ: 6:3, 7:6

А вот вторая ракетка Украины Даяна Ястремская борьбу на Открытом чемпионате США по теннису не продолжит. Спортсменка потерпела поражение в матче второго круга, в котором ей противостояла американка Мэдисон Бренгл. 

Ястремская продемонстрировала не самую лучшую свою игру, не сделав ни одного эйса, допустив пять двойных ошибок и реализовав 4 из 10 брекпоинтов. Матч длился 1 час 15 минут и завершился победой американки по результатам двух сетов - 6:2, 6:3.

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