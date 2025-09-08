Спорт "Безпрапорна" білоруска Аріна Сабаленка вдруге поспіль виграла US Open

2025-09-08 12:35

В рамках фіналу US Open "безпрапорна" білоруска Аріна Сабаленка зустрілася з господинею турніру американкою Амандою Анісімовою.

Анісімова, яка була номінальною аутсайдеркою, не стала для Сабаленки "легкою прогулянкою", але 1-а ракетка світу все ж впоралася з нею за підсумками першого сету - 6:3.

У другому сеті було трохи більше боротьби між суперницями, Анісімова заробила собі можливість відіграти тай-брейк, але Аріна в ньому виявилася сильнішою.

Сабаленка виграла US Open вдруге поспіль.

Аманда Анісімова (США) - Аріна Сабаленка 3:6, 6:7