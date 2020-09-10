Карантин в школах - учителям и директорам грозит тюрьма

Министерство образования и науки призывает регионы не нарушать правила "красной" карантинной зоны и обещает закрывать школы в случае вспышки Covid-19, говорится на официальной сайте ведомства.
МОН направило письмо к руководителям департаментов (управлений) образования и науки в регионах. В документе говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
В случае несоблюдения норм и правил нарушителям грозит штраф:
Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего:
Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия:
Напомним, МОН совместно с Минздравом обновили рекомендации, как вести себя в школах во время распространения коронавируса.
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