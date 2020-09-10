Коронавирус Карантин в школах - учителям и директорам грозит тюрьма

2020-09-10 16:30 210

 

Министерство образования и науки призывает регионы не нарушать правила "красной" карантинной зоны и обещает закрывать школы в случае вспышки Covid-19, говорится на официальной сайте ведомства.

МОН направило письмо к руководителям департаментов (управлений) образования и науки в регионах. В документе говорится о том, что в случае несоблюдения требований законодательства Украины о здравоохранении руководители учебных заведений несут гражданскую, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

В случае несоблюдения норм и правил нарушителям грозит штраф:

  • на граждан - от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17000 до 34000 гривен);
  • на должностных лиц - от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 000 до 170 000 гривен).

Согласно статье 137 Уголовного кодекса Украины, неисполнение или ненадлежащее выполнение профессиональных или служебных обязанностей если это повлекло существенный вред здоровью потерпевшего:

  • Штраф от одной тысячи до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 до 68 000 гривен) или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности.

Те же действия, если они повлекли смерть несовершеннолетнего или иные тяжкие последствия:

  • наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, МОН совместно с Минздравом обновили рекомендации, как вести себя в школах во время распространения коронавируса.

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