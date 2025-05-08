ВОЙНА В Украине В Сумской области хотят построить 11 подземных школ - это обойдется более чем в миллиард

2025-05-08 13:35

В Сумской области планируют построить 11 подземных школ, четыре из них - непосредственно в областном центре. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Шмыгаль посетил одну из школ в городе, где уже ведется строительство укрытия на 500 человек. Его планируют завершить к началу нового учебного года. В настоящее время обучение в школе проходит в смешанном формате, частично онлайн.

По словам премьера, на реализацию этого проекта выделили около 117 млн грн из государственного и местного бюджетов. Завершить строительство должны к началу следующего учебного года.

В целом в Сумах планируется построить четыре "подземные школы".

"В области их будет 11. С главой Госагентства восстановления Сергеем Сухомлиным обсудили, как можно упростить реализацию таких проектов для небольших образовательных учреждений", - добавил Шмыгаль.