Детали Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC

2020-09-10 18:10 81

 

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский поскандалил с журналистами украинской службы новостей BBC.

В ходе интервью журналистка ВВС процитировала слова Пальчевского, которые он произнес в эфире российского телеканала "Россия 1" о воссоединении Украины и России.

"Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения", - говорил он тогда.

Вопреки наличию видеодоказательства Пальчевский обвинил журналистку Диану Куришко во лжи. Затем Пальчевский начал постоянно обвинять журналистов и требовать извинений.

Журналисты ВВС обратили внимание, что Пальчевский является частым гостем телеканалов страны-агрессора. За последние несколько лет не менее шести раз участвовал в эфирах российского государственного телеканала "Россия 1", в частности был в студии программы "60 минут" с Ольгой Скабеевой 22 марта 2019. Именно там Пальчевский сказал скандальную фразу. В интервью ВВС Пальчевский заявил, что не смотрит российские каналы.

Кандидат в мэры Киева не признал, что это именно он призывал в эфире телеканала страны-агрессора воссоединить народы Украины и России, а сам вопрос журналистов вызвал у кандидата в мэры открытую агрессию. Пальчевский долгое время вместо ответа на другие вопросы доказывал, что журналисты ВВС врут и придумали слово "воссоединение", которое он сам и произнес в эфире российского канала.

Как ранее писали СМИ, кандидата в мэры Андрея Пальчевского и его партию финансирует бывший чиновник КГГА времен беглого президента Виктора Януковича, собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш. Как утверждали журналисты, "он является звеном коррупционной цепи застройщиков-аферистов с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и министром культуры, собственником "Одесской киностудии" Александром Ткаченко, а также Александром Дубинским". Поддержку группе якобы "оказывают скандальные "смотрящие" за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые".

Еще по теме

Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского

2020-09-07 12:32 1221

Обучение онлайн: Сегодня ТВ снова начнет транслировать школьные уроки

2020-09-01 09:12 2715

“От Черновецкого до Пальчевского” – карьера депутата Андрея Андреева

2020-08-14 09:30 4440

Twitter опять наказал Дональда Трампа за нарушение авторских прав

2020-07-02 12:43 1674

Еще новости в разделе "Детали"

Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC

2020-09-10 18:10 81

фото Мелкий воришка или крупный вор? Кандидатки в мэры Славянска Штепа и Алтунина определили друг другу масштабы воровства - СМИ

2020-09-08 15:48 1185

Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского

2020-09-07 12:32 1221

В автомобиле нашли место в 4 раза грязнее унитаза

2020-09-06 14:30 1524
Все статьи раздела "Детали"

Детали

Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC 2020-09-10 18:10 81
фото Мелкий воришка или крупный вор? Кандидатки в мэры Славянска Штепа и Алтунина определили друг другу масштабы воровства - СМИ 2020-09-08 15:48 1185
Блогер рассказала о «свободных мальчиках» Пальчевского 2020-09-07 12:32 1221
В автомобиле нашли место в 4 раза грязнее унитаза 2020-09-06 14:30 1524

Лента

видео 19:00 В Умани хасиды устроили погром на могиле Раби Нахмана
18:30 Шмыгаль рассыпался в обещаниях: пенсионеры будут в восторге
18:10 Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC
18:00 В ОБСЕ бьют тревогу: боевики «ДНР» подтянули Грады к линии отвода
17:30 Налоговым должникам могут запретить выезд из Украины
17:00 В Украине появились новые дорожные знаки: что нужно знать водителям
16:30 Карантин в школах - учителям и директорам грозит тюрьма
15:45 С начала учебного года на самоизоляцию отправлены 145 школьных классов
15:14 Инспекцию позиций ВСУ на Донбассе отменили - стала известна реальная причина
14:43 Навального отравили более опасным ядом, чем "Новичок" - что спасло оппозиционера