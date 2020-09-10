Детали Скандал в эфире: Пальчевский поругался с журналистами BBC

2020-09-10 18:10 81

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский поскандалил с журналистами украинской службы новостей BBC.

В ходе интервью журналистка ВВС процитировала слова Пальчевского, которые он произнес в эфире российского телеканала "Россия 1" о воссоединении Украины и России.

"Чем больше вы будете нас ругать, то дальше мы будем от нашего счастливого дня воссоединения", - говорил он тогда.

Вопреки наличию видеодоказательства Пальчевский обвинил журналистку Диану Куришко во лжи. Затем Пальчевский начал постоянно обвинять журналистов и требовать извинений.

Журналисты ВВС обратили внимание, что Пальчевский является частым гостем телеканалов страны-агрессора. За последние несколько лет не менее шести раз участвовал в эфирах российского государственного телеканала "Россия 1", в частности был в студии программы "60 минут" с Ольгой Скабеевой 22 марта 2019. Именно там Пальчевский сказал скандальную фразу. В интервью ВВС Пальчевский заявил, что не смотрит российские каналы.

Кандидат в мэры Киева не признал, что это именно он призывал в эфире телеканала страны-агрессора воссоединить народы Украины и России, а сам вопрос журналистов вызвал у кандидата в мэры открытую агрессию. Пальчевский долгое время вместо ответа на другие вопросы доказывал, что журналисты ВВС врут и придумали слово "воссоединение", которое он сам и произнес в эфире российского канала.

Как ранее писали СМИ, кандидата в мэры Андрея Пальчевского и его партию финансирует бывший чиновник КГГА времен беглого президента Виктора Януковича, собственник скандальной компании Saga Development Андрей Ваврыш. Как утверждали журналисты, "он является звеном коррупционной цепи застройщиков-аферистов с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и министром культуры, собственником "Одесской киностудии" Александром Ткаченко, а также Александром Дубинским". Поддержку группе якобы "оказывают скандальные "смотрящие" за ГАСИ братья Юрий и Алексей Горовые".