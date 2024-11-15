Мир После победы Трампа главный конкурент Твиттера получил волну новых пользователей

2024-11-15 12:29

На фоне президентских выборов в США социальная сеть Bluesky, главный конкурент X (Twitter), привлекла более 1,25 миллионов новых пользователей. Об этом сообщает CNBC.

Общее количество пользователей Bluesky составляет 15,2 миллиона, что является лишь небольшой частью количества пользователей на платформах-конкурентах X (за октябрь посетили 318 млн пользователей) и Threads (ежемесячно посещают около 275 млн пользователей).

Отмечается, что "наплыв" пользователей в Bluesky свидетельствует, что приложение смогло представить себя как альтернативу соцсетям X, принадлежащей Илону Маску, а также Threads от компании Meta Марка Цукерберга.

Некоторые пользователи с новыми учетными записями Bluesky сообщили, что они перешли на платформу через Маска и его поддержку новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Основная часть новых пользователей в Bluesky - из США, Канады и Великобритании.

"Мы рады видеть всех, кто ищет лучшего опыта в использовании социальных сетей", - заявил генеральный директор Bluesky Джей Грабер.

Созданная в 2019 году как проект внутри Twitter, Bluesky не показывает рекламу на платформе и еще не разработала свою бизнес-модель. В 2021 году Bluesky стала отдельной компанией.

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