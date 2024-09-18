Мир видео В Тверской области роССии из-за атаки беспилотника горит склад боеприпасов: население эвакуируют

2024-09-18 16:05

В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.

Источник: "РИА Новости", ТАСС, Baza, Astra

Детали: По информации местных властей, силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в небе над городом.

Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведет работу ПВО и локализуется пожар. Жителей Торопца эвакуируют в соседний город Тверской области - Западную Двину.

Местные жители сообщают, что атакован склад с боеприпасами. На видео виден пожар и слышна детонация.

Дополнено: Работа детских садов и школ в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области 18 сентября приостановлена, сообщили власти.

Справочно:

В городе Торопец Тверской области России в 2018 году построили Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.

Тогдашний заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам.

По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.