Украина Арестованный судом нардеп Юрченко уже вышел на свободу

2020-09-25 11:40 84

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко вышел из следственного изолятора после внесения залога в 3,1 млн грн.

Как сообщила спикер Специализированный антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк в комментарии изданию РБК-Украина, в качестве меры пресечения на депутата надели электронный браслет контроля местоположения.

Ранее Высший антикоррупционный суд арестовал имущество Юрченко, подозреваемого в получении взятки. Арест наложен на наличные деньги депутата и недвижимость с целью обеспечения будущей конфискации.

Напомним, нардепа Юрченко подозревают в получении неправомерной выгоды и подстрекательстве к предоставлению взятки. Но он не признает предъявленные ему обвинения. Нардепа уже исключили из фракции Слуга народа.

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