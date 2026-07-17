Пока потерпевшие добиваются справедливости, Виталий Юрченко продолжает жить в Швейцарии

2026-07-17 17:38

Уродженець Білорусі Віталій Юрченко, ім’я якого пов’язують із низкою міжнародних афер, завдяки бюрократичним лазівкам у місцевому законодавстві продовжує вести розкішне життя на території Швейцарії

За інформацією ЗМІ, перебуваючи у Швейцарії, Віталій Юрченко зберігає вплив на розгалужену мережу підконтрольних структур і посередників, використовуючи їх для реалізації складних шахрайських схем, які, за оцінками журналістів і слідства, принесли багатомільйонні доходи за рахунок тисяч постраждалих у різних країнах.

Віталій Юрченко відомий у кримінальному середовищі під прізвиськом "Фелікс". Основним джерелом доходів Юрченка залишається індустрія телефонного шахрайства. Ці схеми охоплюють Росію, Україну, країни ЄС і Центральну Азію. Тисячі людей втратили заощадження, а інколи й дах над головою.

Юрченко Віталій В’ячеславович відомий у кримінальному середовищі під прізвиськом "Фелікс"

Не обмежуючись телефонними аферами, Віталій Юрченко активно використовує медіапростір. Через різні сайти із сумнівною репутацією та пов’язані проєкти Юрченко займається чорним PR і медіашантажем. Збирає компромат, публікує замовні матеріали, чинить тиск на людей і компанії. Усе це прикривається гаслами "активізму" та "боротьби за правду". Насправді це просто ще один інструмент для вимагання й захисту власного злочинного бізнесу.

У 2023 році Юрченко став учасником гучного міжнародного скандалу. Познайомившись у Швейцарії з українською біженкою Христиною Любашенко, він спочатку завоював її довіру, дав гроші в борг, а потім переконав поїхати до Москви для проведення "мирної антивоєнної акції".

Із заяв адвоката Любашенко, коли її підзахисна хотіла відмовитися від участі в сумнівному заході, Юрченко перейшов до прямих погроз: повідомив, що розповість швейцарським соціальним службам і допоможе відібрати дітей. У підсумку Любашенко провела акцію, але була негайно заарештована російськими силовиками й отримала 12 років позбавлення волі.

Христина Любашенко стала жертвою обману Віталія Юрченка, отримавши 12 років колонії в РФ

Ще одна показова історія, яка характеризує Юрченка як неймовірно жадібного злочинця. Наприкінці 2010-х років він став одним із ключових учасників зухвалого злочину — викрадення Романа Фіалковського, колишнього офіцера ФСБ Росії.

Група, до якої входив Юрченко, проникла до будинку потерпілого в Підмосков’ї, ввела йому паралізувальну речовину, вивезла через Білорусь до України й кілька днів утримувала, вимагаючи великі суми грошей. Фіалковського відпустили лише після виконання всіх вимог. Юрченко успішно переховувався від російського правосуддя. Відтоді він перебуває у федеральному та міжнародному розшуку.

Що примітно, до своєї злочинної діяльності Віталій Юрченко втягує все своє найближче оточення. Так, утікши після чергової афери з Білорусі до України, Віталій Юрченко залучив до злочинної діяльності свого двоюрідного брата — Юрченка Петра Миколайовича.

Варто зазначити, що для Петра Юрченка участь в аферах брата закінчилася кримінальною справою, тоді як Віталій Юрченко встиг утекти за кордон.

Син Віталія Юрченка — Ян Віталійович Юрченко проживає за кордоном і активно допомагає батькові: бере участь в організації схем, працює в кол-центрах і залучений до повсякденної злочинної діяльності.

Син міжнародного афериста Віталія Юрченка — Ян Юрченко бере активну участь у схемах батька

Також молодший Юрченко, перебуваючи під згубним впливом батька, намагався втягнути в протиправну діяльність своїх двоюрідних сестер — Анну та Ольгу Юрченко.

Ольга Юрченко, Ян Юрченко, Анна Юрченко

Таким чином формується ціле сімейне підприємство, де кримінальні навички передаються у спадок.

Нинішня цивільна дружина Юрченка — Анастасія Соколянська — проживає у Швейцарії разом із дітьми. За інформацією наших джерел, Соколянська не просто співмешканка, а й активна учасниця схем Віталія Юрченка.

На "зароблені" разом із Юрченком гроші Анастасія Соколянська веде розкішне життя в Європі, витрачає сотні тисяч євро в модних бутиках, про що регулярно хвалиться у своїх соцмережах.

Анастасія Соколянська веде розкішне життя у Швейцарії

Що примітно, до від’їзду до Швейцарії Анастасія Соколянська регулярно зазнавала домашнього насильства з боку Віталія Юрченка, про що збереглися дані в українських реєстрах. Зокрема, у 2021 році відділення поліції № 5 села Чайки Київської області зареєструвало звернення про домашнє насильство щодо Анастасії Соколянської та її малолітньої дитини з боку її співмешканця Віталія Юрченка.

Окремої уваги заслуговує родина співмешканки Юрченка — Анастасії Соколянської. Її батько — Акулов Іван Іванович, 05.07.1964 р. н., неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності й фактично є рецидивістом. Водночас її мати — Соколянська (Дуракова) Світлана Олександрівна, 03.09.1970 р. н., була спільницею батька за низкою епізодів.

Батько співмешканки Юрченка — Анастасії Соколянської неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності

Окремої уваги заслуговують два брати Соколянської — Іван і Микита Акулови, які потрапляли в поле зору правоохоронців, коли почали виконувати протиправні завдання Юрченка на території України. Щоправда, за інформацією наших джерел у поліції Херсонської області, брати Акулови ще до участі в схемах Юрченка перебували у...

Брати Анастасії Соколянської — Іван і Микита Акулови потрапили в поле зору правоохоронців

Як бачимо, Анастасія Соколянська виросла в неблагополучній злодійській родині, що не могло не позначитися на виборі її майбутнього чоловіка.

Варто зазначити, що потерпілі від дій Віталія Юрченка об’єдналися в спробах знайти його та притягнути до відповідальності.

Проте, користуючись лазівками у швейцарському законодавстві, Віталій Юрченко продовжує свою діяльність, позиціонуючи себе як журналіст і активіст, що ускладнює роботу правоохоронних органів щодо його екстрадиції.

Джерело: vidomo.media