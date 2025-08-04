Політика Зеленський звільнив причетних до корупційного скандалу Сергія Гайдая та Андрія Юрченка з керівних держпосад

2025-08-04 08:23

Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Гайдая з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області та Андрія Юрченка з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

"Звільнити Гайдая Сергія Володимировича з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Закарпатської області", - йдеться у розпорядженні.

У іншому розпорядженні зазначається: “Звільнити Юрченка Андрія Федоровича з посади начальника Рубіжанської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області.

Нагадаємо, 2 серпня Зеленський заявив про викриття топ-корупціонерів. Про це стало відомо за результатами його зустрічі з директором НАБУ Семеном Кривоносом та очільником САП Олександром Клименком.

Пізніше НАБУ і САП повідомили подробиці великої корупційної справи. Наразі затримано чотири особи. Відомо, що серед фігурантів - нардеп Олексій Кузнєцов від фракції Слуга народу. Також ЗМІ повідомляли про причетність Сергія Гайдая до корупційної схеми.