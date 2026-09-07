ВІЙНА В Україні Затримано екснардепа, який організував схему ухилення від мобілізації

2026-09-07 11:26

Правоохоронці затримали екснардепа, який організував схему ухилення від мобілізації. Про це повідомила СБУ.

Вказано, що за 10 тисяч доларів він пропонував військовозобов’язаним оформити фейкову інвалідність для уникнення призову. Для реалізації оборудки екснардеп обіцяв задіяти особисті зв’язки в медустановах Миколаївської області.

"За матеріалами справи, спочатку фігуранти оформлювали клієнтів на "стаціонарний режим" під виглядом лікування кардіологічних та неврологічних захворювань. Після "виписки" з медзакладів ухилянтам вручали висновки комісії про встановлення 3-ї групи інвалідності", - деться в повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочини організатора схеми і затримали його разом із посередником після одержання другої частини коштів за оформлення повного пакета фіктивних документів про інвалідність.

Затриманим повідомлено про підозру за статтею про зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Кримінального кодексу України). Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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