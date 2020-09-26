Украина Количество жертв в авиакатастрофе под Харьковом увеличилось до 26. В больнице умер еще один курсант

2020-09-26 12:13 354

 

В субботу, 26 сентября, стало известно об увеличении количества жертв авиакатастрофы в районе Чугуева, Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"Число погибших в авиакатастрофе в харьковской области увеличилось до 26 человек: один пострадавший умер в больнице", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что его зовут Виталий Вильховой.

Напомним, трагедия произошла в пятницу вечером. Борт перевозил курсантов и совершал учебный перелет. Всего за день он должен был сделать десять вылетов. Сперва сообщалось о двух спасенных, которые выпрыгнули из самолета без парашюта.

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