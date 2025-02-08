Жизнь САП пытается взыскать с семьи харьковского полицейского имущество на 7,8 млн

2025-02-08 09:32

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) подала иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства квартиры и люксового автомобиля, которыми пользуется семья патрульного полицейского Харьковского райуправления Нацполиции. Об этом сообщила пресс-служба САП.

Отмечается, что супружеская пара пользовалась квартирой в г. Харькове, а также люксовой машиной Lexus LX 470. Право собственности на указанное имущество оформлено на жену полицейского, однако анализ их доходов и расходов свидетельствует о невозможности приобрести эти объекты за счет законных источников.

Речь идет о взыскании в пользу государства активов на сумму 7,8 млн грн.

Напомним, ГБР и САП разоблачили начальника отдела Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции, владевшего недвижимостью через подставное лицо.