ВІЙНА В Україні Місія ООН розкрила шокуючі дані про реальну кількість загиблих українців протягом травня

2025-06-14 11:33

Минулого місяця ворожа армія вбила в Україні щонайменше 183 цивільних. Ще принаймні 836 людей отримали поранення. Про це повідомила моніторингова місія ООН з прав людини в Україні.

Вказано, що високий рівень смертності та поранень серед цивільних українців у травні слідував за різким збільшенням кількості жертв у квітні. При цьому 97% жертв зафіксовано на підконтрольній Україні території.

"Цей рік є жахливим для цивільного населення по всій Україні: кількість загиблих і поранених значно більша, ніж за аналогічний період 2024 року", – сказала голова ММПЛУ Даніель Белль.

Загалом за перші п'ять місяців року кількість загиблих і поранених серед цивільних осіб майже на 50% перевищила аналогічний показник за той самий період 2024 року.

"Багатогодинні нічні обстріли із застосуванням сотень одиниць зброї сіють страх серед сімей, які проводять ночі у бомбосховищах, прислухаючись до звуків безпілотників, що пролітають над головою. За таких темпів і масштабів подальша загибель цивільних осіб не просто можлива – вона неминуча", – заявила Белль.

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